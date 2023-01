Milan-Roma, il dato finale su spettatori e incasso | PM News

Grande pubblico, questa sera a 'San Siro', anche per Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco i dati definitivi

Daniele Triolo

Che sia Serie A, Champions League o Coppa Italia, il pubblico rossonero non delude mai. Infatti anche questa sera, in occasione di Milan-Roma, partita della 17^ giornata di campionato, i tifosi del Diavolo hanno riempito in ogni ordine di posto lo stadio di 'San Siro'.

Milan-Roma, pubblico delle grandi occasioni a 'San Siro' — Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sono ben 74.103 gli spettatori presenti allo stadio per la sfida dei rossoneri di Stefano Pioli contro i giallorossi di José Mourinho, primo match interno del Milan in questo 2023 dopo la lunga pausa per il campionato per via dei Mondiali in Qatar.

L'incasso in favore del club rossonero ammonta, esattamente, a € 3.136.664,00. La prossima partita del Diavolo a 'San Siro' sarà Milan-Torino, in programma mercoledì 11 gennaio alle ore 21:00, valevole per gli ottavi della coppa nazionale. Segui qui il LIVE testuale della sfida tra i rossoneri ed i giallorossi >>>