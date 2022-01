Milan-Roma, Gabbia: “Mi vogliono tutti bene. Studio da Kjaer e Romagnoli”

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Roma, gara della 20^ giornata della Serie A 2021-2022

Su come si trova a giocare nel Milan: "Abbiamo tanti giocatori che hanno esperienza. Ho la fortuna di avere tantissimi compagni che mi vogliono bene, hanno sempre una parola di conforto per me e di aiuto. Simon Kjær e Alessio Romagnoli mi aiutano negli allenamenti ed anche per come gestire delle situazioni fuori dal campo. Sto imparando da loro e spero di imparare il più possibile". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>