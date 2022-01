Pagelle Milan-Roma 3-1: Superman Maignan, Leao è uno spettacolo

PAGELLE MILAN-ROMA - Una vittoria super importante per iniziare al meglio l'anno e mettere pressione all'Inter. Il Milan inizia benissimo la partita e trova il doppio vantaggio con Olivier Giroud e Junior Messias. Nel finale del primo tempo la Roma rientra in gara con un gol di Tammy Abraham, ma nel secondo tempo i rossoneri amministrano bene la gara. L'ingresso in campo di Rafael Leao scompiglia tutti i piani giallorossi: prima il gol del 3-1, poi il rigore procurato, ma sbagliato da Zlatan Ibrahimović. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri!