Milan-Roma 2-2, Calabria: “Sprecati due punti da stupidi” | Serie A News

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023

Davide Calabria, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Roma, partita valida per la 17^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro' e te. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'esito finale della partita: "Non mi spiego come non abbiamo fatto a portare a casa tre punti in questa partita. Sono arrabbiato perché ce ne torniamo a casa con un pareggio. Siamo stati molto meglio in campo della Roma, abbiamo creato molte più occasioni. Sprecare due punti così, per queste situazioni, è un po' da stupidi. Non possiamo più permetterci queste cose".

Milan-Roma 2-2: così Calabria nel post-partita di 'San Siro' — Sui dettagli che anno impedito al Milan di cogliere un successo meritato: "Dettagli che fanno la differenza a questo livello. Dovevamo essere più furbi nella gestione dell'orologio, più furbi nel rallentare determinate azioni e occasioni. Non arrivare a concedere calci piazzati, perché sapevamo che loro sono molto forti in queste situazioni. Un insieme di fattori che poi hanno portato a questo. Dal primo all'ultimo giocatore di questa squadra deve capire che queste partite finiscono alla fine. E che la minima percentuale di attenzione in meno ti porta a subire questi gol".

Su cosa bisogna fare ora: "Bisogna ripartire subito. Ci sono talmente tante partite che è inutile piangersi addosso. C'è molta delusione, perché meritavamo di vincere. Ma siamo una squadra forte, non è che dobbiamo stare qui a prenderci a schiaffi, perché non avrebbe più senso. Farebbe solo più male che bene. La gestione della partita è stata molto buona, solo gli ultimi minuti sono stati un po' sbagliati e analizzeremo la cosa. Ci siamo detti che se vogliamo arrivare in fondo e lottare per lo Scudetto queste partite dobbiamo vincerle. Quindi ci è servita da lezione probabilmente. Ma non dovremo fare più questi passi falsi, perché le altre squadre stanno andando molto forte".