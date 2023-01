Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per il bomber da 40 milioni

In questa sessione invernale di calciomercato il Milan non dovrebbe effettuare innesti nel reparto d'attacco. Nel ruolo di prima punta, infatti, i rossoneri possono contare su Olivier Giroud , quindi sul rientrante Zlatan Ibrahimović e su altri due elementi, Divock Origi ed Ante Rebić , anche se questi ultimi sono attualmente infortunati.

In vista della prossima stagione, però, con l'età che avanza per il francese e i dubbi sul prosieguo della carriera di Ibra, il Milan aveva già preventivato un investimento da 35-40 milioni di euro per un nuovo centravanti. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando il panorama calcistico internazionale alla ricerca del profilo idoneo per il Diavolo.