Calciomercato Milan – Ala destra, il Diavolo ha scelto il nome giusto

Siamo in pieno calciomercato invernale e il Milan è attento a come poter ritoccare il proprio organico da qui al prossimo 31 gennaio. È arrivato, per la porta, il 24enne colombiano Devis Vásquez (pagato 500mila euro circa), ma è possibile che ci siano altri innesti in rosa prima della fine di questa finestra di trattative. Potrebbe, infatti, esserci un ulteriore rinforzo tra i pali, così come in attacco, visti gli infortuni - ripetuti e/o perduranti - di Mike Maignan, Divock Origi ed Ante Rebić.