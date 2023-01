Milan-Roma 2-2, Bennacer MVP della partita di San Siro | Serie A News

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, votato MVP di Milan-Roma 2-2 di ieri sera a 'San Siro' dai tifosi del Diavolo. Ecco le motivazioni

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, votato MVP di Milan-Roma 2-2 di ieri sera a 'San Siro' dai tifosi del Diavolo. Ecco le motivazioni per il riconoscimento espresse nel comunicato ufficiale pubblicato su 'acmilan.com'.

"Una serata da protagonista, come ormai ci sta spesso abituando. Ismaël Bennacer si aggiudica il premio di migliore in campo nel 2-2 interno dei rossoneri contro la Roma. Una gara di sostanza quella del numero 4 rossonero, sempre preciso e puntuale nel cucire il gioco e nel recuperare palloni in mezzo al campo.

Se ne sono accorti anche i tifosi del Milan, che sull'app ufficiale hanno scelto proprio Isma con il 53% di preferenze davanti a Pierre Kalulu, Theo Hernández e Rafael Leão. Per Bennacer si tratta del primo riconoscimento stagionale.

Dicevamo di una gara di temperamento per il centrocampista algerino, che insieme a Tonali ha dato la solita sicurezza in mediana, permettendo alla squadra di avere sempre in mano il pallino del gioco e di gestire ritmi e tempi.

Certificano la bontà della sua prova anche i numeri: sono 5 i duelli vinti, 54 i passaggi positivi, 7 i palloni recuperati e 3 le occasioni create. Numeri da leader che, nonostante l'amaro in bocca per il risultato, faranno certamente piacere a Isma".