Milan, Leao risponde a ‘Er Faina’ sul rinnovo: “Fake news come sempre”

Curioso quanto successo su Twitter nel pomeriggio. Rafael Leao, calciatore al centro dell'attenzione in quanto non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan, ha replicato un articolo di Damiano 'Er Faina'. Lo Youtuber, come si può notare qui sotto, ha pubblicato un articolo in cui parla del futuro del portoghese, a suo dire sempre più lontano dal Milan. Il motivo sarebbe legato alla richiesta del padre del classe '99, il quale chiederebbe al Milan ben 10 milioni di euro a stagione. Una cifra che il club di via Aldo Rossi non avrebbe intenzione di riconoscere a Rafael Leao in quanto ritenuta eccessiva. Ma tutto ciò sarà vero?