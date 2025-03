Milan, rimonta di carattere: battuto il Como 2-1 a San Siro

Dopo un tentativo di Theo al 2', al 4' c'è la prima grande chance rossonera, sui piedi di Musah che dopo aver saltato Butez manca lo specchio con la conclusione. Due tiri di Paz non impensieriscono Maignan tra i pali, Thiaw mette la gamba al 19' sul destro defilato di Strefezza. Mike si ripete nel dire di no allo scavetto di Paz al 33', ma l'azione continua e il Como passa avanti col sinistro da limite di Da Cunha. La prima reazione rossonera è in un destro di Pulisic al 40', ma la palla termina alta. Brivido al 44', quando Kempf conclude in controbalzo da pochi passi trovando però il riflesso di Maignan nell'ultima occasione del primo tempo.

Si riparte con due cambi - dentro Jiménez e Fofana - e con un gol annullato a Da Cunha per fuorigioco. Entra anche João Félix, e i rossoneri reagiscono con un gran gol di Pulisic, che al 53' viene pescato da Reijnders per poi andare a segno con una conclusione defilata. La partita cresce in intensità ma non in occasioni, dopo tanti capovolgimenti di fronte al 69' Reijnders scheggia la traversa con un destro dal limite. Sfiora il gol anche il Como con Cutrone, ma al 75' San Siro esplode di gioia per il vantaggio rossonero: assist di Abraham per Reijnders che è glaciale davanti a Butez. Ancora Tijji manca il colpo del ko all'85', e dall'altra parte Maignan è decisivo nel dire di no a Paz. I lariani restano in 10 nel finale - espulso l'esordiente Alli per un fallo sul rientrante Loftus-Cheek - e dopo 6' di recupero il triplice fischio sancisce il 2-1 per noi!