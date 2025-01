Milan, Reijnders tra i candidati per il POTM di dicembre in Serie A

In Serie A, il Milan ha chiuso il mese di dicembre conquistando 5 punti in 4 partite: vittoria contro il Verona (0-1); sconfitta contro l'Atalanta (2-1); due pareggi contro Genoa (0-0) e Roma (1-1). Proprio quest'ultimo risultato ha portato all'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceicao, che in sole due partite ha vinto il primo trofeo di questa stagione: la Supercoppa Italiana, dove ha battuto la Juventus in semifinale (1-2) e l'Inter in finale (2-3).