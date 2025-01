Nella giornata di ieri, venerdì 10 gennaio, Gianluca Di Marzio ha dato per primo la notizia dell'interesse del Milan per Saba Goglichidze, difensore dell'Empoli. L'esperto di calciomercato di 'Sky Sport', in particolare, ha parlato di un tentativo da parte del club rossonero di anticipare la concorrenza e fare una prima offerta per il georgiano pur lasciandolo poi in prestito in Toscana per i prossimi sei mesi. L'intenzione sarebbe infatti quella di portarlo a Milanello nel corso della finestra estiva.