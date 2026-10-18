Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan arrivava al match da imbattuto, mentre l'Atalanta ci arrivava senza neanche un pareggio all'attivo
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Gonçalo Ramos, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Atalanta, le parole di Ramos"Per me è un bel momento, ma l'importante oggi è la vittoria. Quando penso al rigore sbagliato credo che avrei dovuto calciare come ho calciato il primo. Ho provato a sorprendere Carnesecchi, ma lui si è tuffato dalla stessa parte e ha parato. Comunque non dovevo sbagliare. Preferisco giocare nel modo che consente di portare più uomini possibili in area. Il vantaggio di creare tanta densità per me è che la squadra avversaria fa più fatica a difendere. Nelle ultime partite lo abbiamo fatto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Amorim dopo l'Atalanta: "Nei primi 65 minuti ho visto il miglior Milan della stagione. E sul crollo nel finale..."
Pagelle Milan
Pagelle Milan-Atalanta 3-2: Rabiot livello superiore, Estupinan la riapre
Serie A: news e risultati
Milan, Gila dopo l'Atalanta: "Spiace per il secondo tempo, ma le grandi squadre vincono anche queste partite"
Serie A: news e risultati
Milan-Atalanta, Rabiot durissimo: "Sono arrabbiato. Abbiamo vinto, ma non ce lo meritavamo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti