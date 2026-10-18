Gonçalo Ramos, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta, le parole di Ramos

"Per me è un bel momento, ma l'importante oggi è la vittoria. Quando penso al rigore sbagliato credo che avrei dovuto calciare come ho calciato il primo. Ho provato a sorprendere Carnesecchi, ma lui si è tuffato dalla stessa parte e ha parato. Comunque non dovevo sbagliare. Preferisco giocare nel modo che consente di portare più uomini possibili in area. Il vantaggio di creare tanta densità per me è che la squadra avversaria fa più fatica a difendere. Nelle ultime partite lo abbiamo fatto".