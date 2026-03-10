La seconda, di 8mila euro, perché "suoi sostenitori, nel corso della gara, hanno rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
Un turno di squalifica e ammenda di 5mila euro per Simone Folletti, preparatore atletico del Milan, "per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara". Infine, nella fila dell'Inter, post-derby si segnala l'ammenda di 10mila euro per il dirigente Dario Baccin "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale".
