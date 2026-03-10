Pianeta Milan
Adrien Rabiot, come previsto, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo di Serie A dopo l'ammonizione rimediata nel derby di Milano. Per il Milan anche due multe. Luka Modric dopo l'ultimo cartellino giallo è entrato in diffida
Come ampiamente previsto, l'ammonizione rimediata nel derby di Milano ha fatto scattare per Adrien Rabiot, diffidato, una giornata di stop: il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, lo ha infatti squalificato per un turno. Rabiot, pertanto, salterà Lazio-Milan, partita della 29^ giornata di campionato in programma domenica 15 marzo alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma.

È entrato in diffida, invece, con l'ammonizione di domenica sera, il croato Luka Modrić. Il Milan, così recita il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, ha anche ricevuto due multe. Una prima ammenda, di 22mila euro, a titolo di responsabilità oggettiva, "per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".

La seconda, di 8mila euro, perché "suoi sostenitori, nel corso della gara, hanno rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Un turno di squalifica e ammenda di 5mila euro per Simone Folletti, preparatore atletico del Milan, "per avere, al 44° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni irriguardose al Direttore di gara". Infine, nella fila dell'Inter, post-derby si segnala l'ammenda di 10mila euro per il dirigente Dario Baccin "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale".

