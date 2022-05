Milan, primo anche nella classifica per media spettatori allo stadio | News

Milan molto bene in campo ma anche sugli spalti: i rossoneri sono primi anche nella classifica per media spettatori presenti negli stadi

Tante volte si è detto, specialmente nella passata stagione quando non era consentito ai tifosi di accedere negli stadi, che il Milan fosse una squadra in crescita 'grazie' all'assenza del pubblico sugli spalti. Come se la presenza, nell'epoca pre-Covid, potesse mettere in qualche modo pressione ad una squadra giovane come quella rossonera.