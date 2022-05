MERCATO MILAN E TOP NEWS – Esclusiva Maini, ultime su Rafael Leao

Altra grande giornata ricca di notizie a tinte rossonere nel 'day after' della vittoria contro la Fiorentina. La nostra redazione ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore del Milan Giampiero Miani, mentre ci sono tante novità di mercato, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.