Milan, Pistocchi: “Gesto di Mandzukic da ammirare ed elogiare” | News

Le ultime notizie sul Milan. Mario Mandzukic ha rifiutato la mensilità di marzo per via dei suoi infortuni: il commento di Maurizio Pistocchi

Maurizio Pistocchi, intervenuto sul suo profilo Twitter, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito al gesto dell'attaccante del Milan Mario Mandzukic. Il croato, infatti, ha rinunciato al suo stipendio nel mese di Marzo considerato che non ha visto il campo a causa dei tanti infortuni che lo hanno tenuto fuori. "Il mio vecchio amico Silvano Maioli, segretario AIC, mi diceva spesso che ai calciatori interessano solo i soldi e le donne. Per questo il gesto di Mandzukic che rinuncia allo stipendio di marzo per correttezza verso il club che lo paga è una eccezione. Da ammirare e elogiare", queste le parole del noto giornalista. Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: le sue parole alla vigilia di Milan-Genoa.