Milan-Parma, possibile chance dal 1′ per Inglese | Serie A News

Milan-Parma, possibile chance dal 1′ per Inglese

MILAN PARMA ULTIME NEWS – In vista della sfida di domenica in casa del Milan, Fabio Liverani, tecnico del Parma, sta pensando di riproporre Roberto Inglese al centro dell’attacco emiliano. Nelle ultime due partite dei crociati contro Genoa e Benevento, l’attaccante è stato in campo appena cinque minuti e contro i rossoneri potrebbe avere finalmente la possibilità di cominciare dall’inizio. Con lui ci sarà sicuramente Gervinho e uno tra Karamoh e Brunetta.

IN CASA MILAN, INVECE, ECCO LE ULTIME SUL RECUPERO DI IBRAHIMOVIC>>>