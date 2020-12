Milan-Parma, Ibrahimovic presente allo stadio al fianco della squadra

MILAN PARMA ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, assente stasera in campo contro il Parma, è presente a San Siro al fianco della squadra di mister Stefano Pioli. Ennesimo segnale di un gruppo compatto e unito che rema in unica direzione e con lo stesso obiettivo. Ibrahimovic dovrebbe rientrare mercoledì nella trasferta di Marassi contro il Genoa (match che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN).

