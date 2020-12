Milan-Parma, Maldini: “Vogliamo che i nostri giovani diventino forti”

Milan-Parma, le dichiarazioni pre-partita di Maldini

MILAN-PARMA ULTIME NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Milan-Parma, posticipo dell’11^ giornata di Serie A in programma a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Maldini:

Sulla prima gara con le pressioni di vittoria: “Non è la prima volta, anche altre volte ha vinto chi era dietro di noi. Noi facciamo un altro tipo di calcolo. Sappiamo che se vinciamo stasera mettiamo la quinta in classifica a 7 punti, la Lazio e l’Atalanta (con una partita in meno) a 12. Questi sono i nostri calcoli. Se dovessimo perdere, non sarà un dramma. Siamo lì, ma senza troppe aspettative iniziali. La nostra idea deve essere di continuare qualcosa iniziata qualche mese fa”.

Sulle ricorrenze storiche di Milan partiti così bene e poi arrivati allo Scudetto: “Partire bene aiuta. Quelle lì erano squadre del Milan che avevano certezze maggiori, rose super competitive più di questo”.

Sul rischio che i giocatori si adagino: “Vogliamo correre il rischio che i giocatori diventino davvero forti. Abbiamo preso giovani con enorme potenzialità. Stiamo provando a dare loro una mentalità vincente. Il gruppo trascina tutti gli altri. Il gruppo della Nazionale Italiana del 1982 ha vinto perché era un gruppo vero, non soltanto per le qualità tecniche, ma anche morali. C’era unità di squadra e c’è anche adesso”.

Sul gruppo dell'Italia 1982: "La forza di quelle persone, che hanno creato qualcosa di speciale, in un gruppo che vinse con relazioni personali. Famiglie, amicizia, tanti momenti di condivisione. È stata una prova di forza incredibile".