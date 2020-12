Milan-Parma, i convocati di Pioli: out Saelemaekers | Serie A News

Milan-Parma, i convocati di Stefano Pioli

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti l’elenco dei convocati per Milan-Parma, gara in programma stasera alle ore 20:45 e valida per la 11^ giornata della Serie A 2020-2021. Ecco la lista completa, assenze Alexis Saelemaekers:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.

