Milan-Napoli, Zielinski è in forte dubbio per il match di San Siro

Piotr Zielinski, centrocampista partenopeo, potrebbe saltare Milan-Napoli, gara in programma domenica sera a San Siro

Domenica a San Siro c'è il big match tra Milan e Napoli, ma entrambe le squadre hanno diversi infortunati. A tal proposito la squadra di Luciano Spalletti deve fronteggiare dei problemi a centrocampo. Oltre a Fabian Ruiz e forse a Lobotka, il tecnico potrebbe far a meno anche di Zielinski. Il polacco, così come comunicato dal club partenopeo, nella giornata di oggi non si è allenato per una tracheite. La situazione andrà monitorata nelle prossime ore, ma il centrocampista è in forte dubbio per il match contro il Milan. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Leao può sorprendere, tre nomi per la difesa per sostituire Kjaer