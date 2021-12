MERCATO MILAN E TOP NEWS – Speranza Leao. Tre nomi per la difesa

Giornata di news importante per il Milan, soprattutto sul fronte Rafael Leao. Se nella scorse ore sembrava sicuro un suo rientro nel 2022, gli ultimi aggiornamenti parlano di un Leao che potrebbe recuperare in vista del Napoli. Positivi anche gli aggiornamenti relativi al suo rinnovo di contratto. Discorso opposto per Franck Kessie, il cui accordo è sempre più lontano. Contro gli azzurri Junior Messias si candida per una maglia da titolare, mentre per il sostituto di Simon Kjaer sono tre le ipotesi sulla tavolo. Nelle prossime schede le Top News di oggi!