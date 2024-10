Ieri sera il Milan, a San Siro, ha perso 0-2 contro il Napoli di Antonio Conte. Dopo sei mesi e mezzo, i rossoneri non segnano in casa.

Per la prima volta in questo campionato, i rossoneri non hanno segnato. Se si vuole allargare il discorso anche alla Champions League, invece, è la seconda partita che il Milan non segna, visto che contro il Bayer Leverkusen è finita 1-0 per le Aspirine.