Milan-Napoli, Fonseca: “Alla fine conta il risultato”. Fiducia nel futuro

Sull'aver creato: "Non mi piace trovare la scusa delle assenze, si non avevamo Theo, Gabbia, Reijnders e Pulisic, che sono importanti. Ma chi ha giocato lo ha fatto bene. Una dimostrazione che la squadra è unita per come ha lottato e ha giocato. Sembra un controsenso, ma sono sicuro che giocando così avremo un futuro buono".

Sulla classifica (meno 11 dal Napoli): "Io sono più fiducioso che mai. Vedo come la squadra sta cambiando e come cresce e lotta insieme. Non ho visto nessun campionato dopo una squadra dopo 9 partite non può vincere. Abbiamo tanto da giocare, onestamente sono fiducioso".

Sulla difesa e gli errori individuali: "Dobbiamo migliorare e lavorare. Non mi piace molto parlare dei singoli, sono io il responsabile di tutto quello che succede. Poi i gol sono errori in tutte le partite. Io penso che oggi le situazioni individuali sono troppo importanti. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare queste situazioni".