Milan-Napoli, quali sono i punti di forza della squadra di Conte?

Di fronte, però, arriva la corazzata di Conte. Forte, solida, in grande spolvero praticamente dall'avvento del suo allenatore, capace di plasmarla e renderla una macchina. Di recente il Napoli è tornato a comandare in Serie A, vincendo (non perde da 16 giornate) e spesso dominando, nella scorsa annata una cavalcata valsa il quarto Scudetto. Percorso netto finora anche nel 2025/26: i partenopei hanno raccolto 12 punti e sono in vetta da soli, battendo Sassuolo (2-0), Cagliari (1-0), Fiorentina (3-1) e Pisa (3-2). Negativo l'impatto con la Champions League, però restando applicati in dieci a domicilio del Manchester City (0-2).

LA DIFESA È IL MIGLIOR ATTACCO — Il Napoli è stata la miglior difesa del campionato passato, condizione pressoché matematica che alla fine permette di cucirsi il Tricolore. Finora ne hanno concessi 3, mantenendo una media bassa seppur Roma (1) e proprio Milan (2) siano davanti. Comunque la linea arretrata è un pensiero fisso per Conte, ci dedica tempo ed energie: la base della squadra. Il 4-3-3 adesso aggiornato a 4-1-4-1 si ordina compatto e corto, la retroguardia ragiona all'unisono, marca a uomo, attenta a non concedere spazi; specie ad avversari dalla ripartenza veloce. Mancherà Buongiorno, assenza pesante perché in grado di prendersi carico dell'intera gestione del reparto ma assorbibile dalle valide alternative.

Tenere la porta inviolata, dettaglio fondamentale che gli riesce spesso, permette di mettere in moto l'attacco. Il Napoli ha il valore più alto di Expected Goals (7.2), ha effettuato il maggior numero di conclusioni in porta (25), a sottolineare i principali numeri del reparto offensivo. Quasi nessuno effettua in media meno passaggi per sequenza (4.74), a ricordare la buona predisposizione a maneggiare il possesso palla. La formazione azzurra non ha problemi a segnare (9 gol), ancora meno a creare occasioni avendo a disposizione varie soluzioni: il lancio per la punta, il cross dalla fascia, la giocata degli esterni, gli inserimenti delle mezzali.

DE BRUYNE-MCTOMINAY: ANEMA E CORE — L'attuale bomber azzurro è il colpo estivo: De Bruyne. Il belga è a quota 2 reti, non ha bisogno di presentazioni ma è già diventato giocatore-chiave: calcia le punizioni, i rigori, dimostrandosi particolarmente ispirato lontano dal Maradona. Un campione già abbondantemente ambientato in Italia, tecnicamente superiore. Vicino agisce McTominay, letteralmente un jolly. Fisico, piede, intelligenza: determinante. Bravo a sbloccare la gara - lo ha fatto nove volte - e in doppia cifra nell'anno solare 2025. La loro esuberanza si mischia alla regia di Lobotka e alla sostanza di Anguissa, pedine indispensabili nel lavoro sporco ma essenziale.

A parte Buongiorno, la seconda grave mancanza riguarda Lukaku, fermo da agosto e unico per caratteristiche. Nel calciomercato e in campo è stato rimpiazzato da Højlund, "vecchia" conoscenza per l'esperienza all'Atalanta prima del Manchester United. Senza dimenticare Lucca. Un giovane esperto, rapido e letale sia se lanciato in profondità che servito in area di rigore. In conclusione non si può non menzionare la collaudata catena di destra Di Lorenzo-Politano: terzino di spinta e ala che ha nel Milan la sua vittima preferita, un meccanismo oliato preziosissimo nella doppia fase.