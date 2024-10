Milan-Napoli: arbitra Colombo, ecco tutti i precedenti con le due squadre

Milan e Napoli si preparano a tornare protagonisti, pronti a regalare nuovamente spettacolo nelle storiche mura di San Siro. Sebbene siano cambiati gli interpreti in campo, ciò che spicca è il cambiamento avvenuto in panchina: Paulo Fonseca, dopo un avvio difficile, cerca risposte concrete per affrontare Antonio Conte, che ha saputo far riprendere il Napoli, anche grazie a al mercato, riportandolo in cima alla classifica.