Si dice che l'attacco porti i soldi e le difese i titoli, sulle difese che non fanno più bene: "Possiamo stare qui due ore a parlare di questo. Se pensiamo alla Serie A, non possiamo dire che gli allenatori non lavorino difensivamente. Perché se c'è un campionato in cui si fa è questo. Le squadre hanno più incidenza difensiva. Qui si lavora tanto difensivamente. A me sarebbe piaciuto lavorare di più, ma non ho tempo. Si gioca ogni tre giorni, bisogna preparare strategicamente la partita. C'è la tendenza adesso, nel calcio, a non lavorare sul lavoro individuale. Bisogna lavorare sul difensore, non solo sulla linea. Ci sono tanti gol che arrivano per errori di decisione, ma non di struttura. Tanti gol arrivano così. Ma onestamente penso che oggi è più difficile attaccare, perché le squadre difendono meglio del passato. Poi c'è la tendenza di andare uomo su uomo. Qui è stato sempre chiaro, adesso lo vediamo anche in alcuni momenti durante la partita in grandi squadre estere. Questo dà più opportunità durante la partita. Per esempio in Barcellona-Bayern, i tedeschi quando erano alti facevano pressione uomo su uomo, poi no. È un rischio e il Barcellona ha fatto gol in questi momenti. Però le squadre difendono meglio ora. Non tutte le squadre sanno attaccare negli ultimi 30 metri con squadre basse, perché è difficile. Poi ci sono partite con tanti gol, ma io non so dare una spiegazione".