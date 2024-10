Milan, Costacurta su Leao: “Penso che sia molto più forte di Okafor”

Nel match contro il Napoli di ieri sera, Fonseca ha deciso di schierare Okafor come titolare, complice la panchina dell'ultimo minuto di Pulisic. La scelta ha suscitato non poche discussioni, soprattutto per l'assenza di Leao, che ha iniziato dalla panchina. Durante la diretta post-partita su Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato questa decisione del tecnico rossonero.