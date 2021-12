Milan-Napoli, il dato finale sugli spettatori a San Siro

Sono stati resi noti i dati di incasso e numero di spettatori totali per Milan-Napoli di questa sera. Numeri molto importanti.

Anche stavolta, a San Siro si è sfiorato il tutto esaurito per Milan-Napoli di questa sera. Il big match al vertice della classifica ha chiamato allo stadio tantissimi tifosi rossoneri. Per la precisione sono 54.647 i tifosi presenti sugli spalti. Per un incasso totale di 3.516.611 euro. Numeri decisamente importanti.