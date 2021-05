Milan, Napoli e Juve: tre per due posti Champions. Cosa può succedere

Milan, Napoli e Juventus si contendono due posti in Champions League. Una di queste sarà la grande delusa della stagione 2020-2021. Il punto

Daniele Triolo

Inter, 88 punti, Campione d'Italia ed Atalanta, 78 punti, sono già qualificate alla prossima Champions League. Ora Milan, Napoli e Juventus si contendono i rimanenti due posti nella massima competizione europea. Una di queste squadre resterà però fuori e sarà sicuramente la grande delusa della stagione 2020-2021.

A 90' dal termine del campionato di Serie A, quali sono gli scenari che si configurano, dunque, per rossoneri, azzurri e bianconeri? Con tre scontri ancora da giocare (Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus), proviamo, quindi, a fare un po' di chiarezza.

La classifica, al momento, vede Milan a quota 76 punti, alla pari del Napoli e la Juventus dietro di una sola lunghezza, a quota 75. Gli scontri diretti vedono i rossoneri avanti con Napoli e Juventus, mentre gli azzurri ed i bianconeri, tra di loro, sono in parità. Ecco tutte le combinazioni possibili.

MILAN IN CHAMPIONS SE ...

Vince contro l'Atalanta.

Pareggia ed almeno una tra Napoli e Juventus pareggia o perde. In caso di arrivo a quota 77 con gli azzurri, Diavolo avanti negli scontri diretti (3-1, 0-1).

Perde e perde anche il Napoli (entrambe sarebbero a 76 punti e varrebbe sempre per il discorso degli scontri diretti di cui sopra). Oppure se perde e la Juventus pareggia. In caso di arrivo a quota 76 con i bianconeri, Diavolo avanti negli scontri diretti (3-0 e 1-3).

Perde, perde il Napoli e pareggia la Juventus. Arriverebbero, così, a quota 76 in 3 squadre. Tutte e tre, per la classifica avulsa, avrebbero 6 punti negli scontri diretti. La qualificazione in Champions League verrebbe così decisa dalla miglior differenza reti negli scontri diretti. Sarebbero premiati il Milan (+2 differenza reti), Juventus (-1 differenza reti, 5 gol fatti e 6 subiti), Napoli (-1 differenza reti, 4 gol e fatti 5 subiti).

NAPOLI IN CHAMPIONS SE ...

Vince contro l'Hellas Verona.

Pareggia e la Juventus non vince.

Perde e la Juventus perde.

Perde, la Juventus pareggia ed il Milan non perde. In caso di arrivo a quota 76 con i bianconeri, infatti, le squadre sono in pari negli scontri diretti, ma il Napoli avrebbe la differenza reti generale (+9) a favore.

JUVENTUS IN CHAMPIONS SE ...

Vince ed una tra Milan e Napoli non vince.

Vince ed una tra Milan e Napoli non vince.

Pareggia e Milan e Napoli perdono. In caso di arrivo di tre squadre a 76 punti, infatti, con la classifica avulsa in pari a quota 6 punti, deciderebbe la differenza reti negli scontri diretti: questa premierebbe per la Champions il Milan e la Juventus.