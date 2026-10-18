Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': il Milan di Rúben Amorim è ancora imbattuto dopo sei giornate, con tre vittorie e tre pareggi
Milan-Atalanta, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'
Yunus Musah, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Atalanta, le parole di Musah
"Ho avuto momenti in cui sono stato protagonista al Milan, ma sono contento di come sta andando ora. Dobbiamo affrontare la partita con attenzione. Stiamo giocando bene, ma dobbiamo ancora aggiustare qualche piccolo dettaglio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Serie A, Milan-Atalanta 2-0: al via il secondo tempo | PM Live
Serie A: news e risultati
Milan-Atalanta, primo tempo show a San Siro: Ramos e Rabiot firmano il 2-0 per Amorim
Serie A: news e risultati
San Siro è una bolgia per Milan-Atalanta: il dato ufficiale sugli spettatori presenti
Serie A: news e risultati
Milan, Amorim sicuro: "Ho scelto l'undici migliore per battere l'Atalanta. Ecco su cosa dobbiamo migliorare"
News Milan Futuro
Pagelle ChievoVerona-Milan Futuro 1-2: magia di Asanji; Bonomi, un ingresso decisivo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti