Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': il Milan di Rúben Amorim è ancora imbattuto dopo sei giornate, con tre vittorie e tre pareggi

Matteo Chini
- Milano
Il pullman dei rossoneri è arrivato a 'San Siro' per Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027

Milan-Atalanta, il pullman dei rossoneri è arrivato allo stadio di 'San Siro'

Yunus Musah, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Atalanta, le parole di Musah

"Ho avuto momenti in cui sono stato protagonista al Milan, ma sono contento di come sta andando ora. Dobbiamo affrontare la partita con attenzione. Stiamo giocando bene, ma dobbiamo ancora aggiustare qualche piccolo dettaglio".
Yunus Musah prima di Milan-Atalanta

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