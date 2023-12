Calabria salta Milan-Monza: ufficiale la squalifica del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noti i nomi dei calciatori squalificati per la 16^ giornata di campionato. Tra questi, c'è Davide Calabria , capitano del Milan , che salterà Milan-Monza di domenica 17 dicembre , alle ore 12:30 , a 'San Siro' per aver ricevuto un turno di stop.

Milan-Monza senza Calabria: una giornata di squalifica

Calabria, come si ricorderà, è stato espulso per doppia ammonizione nell'ultima concitata partita del Diavolo di Stefano Pioli, la sfida Atalanta-Milan persa per 3-2 con un gol incassato al 95' proprio dopo l'espulsione del capitano rossonero. Non si tratta, però, dell'unica squalifica per il prossimo turno della massima serie.