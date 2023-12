Allenamento Milan: le ultime da Milanello su Leao e Okafor | PM News

Le buone notizie, per mister Pioli, giungono da Rafael Leao e Noah Okafor. Entrambi gli attaccanti si allenano in gruppo e, pertanto, saranno disponibili per il match contro il Newcastle. Leao, molto probabilmente, partirà titolare. Okafor, al massimo, potrebbe andare in panchina.

Out Kjaer per Newcastle. Ibra non era a Milanello — Non è uscito sul campo con il gruppo, invece, Simon Kjær, out, dunque, anche per la partita contro gli inglesi. Curiosità: non era presente a Milanello il neo-consulente RedBird per il club rossonero, Zlatan Ibrahimović.

