Panchina Milan: i 3 nomi che ha in mente Ibrahimovic per il post-Pioli

Ieri, lunedì 11 dicembre, è stato il giorno che tutti i tifosi del Milan aspettavano già da un po'. Più, forse, di una vittoria importante sul campo. Zlatan Ibrahimovic, infatti, è ufficialmente - di nuovo - nell'orbita del club rossonero. Più nello specifico, Ibra è entrato in RedBird (il fondo di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero) come partner operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan. Ma in cosa consisterà, nel concreto, il suo ruolo? Vediamolo insieme.