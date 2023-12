Newcastle-Milan, la probabile formazione rossonera: ritorna Leao

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'St. James' Park' la sfida Newcastle-Milan , partita della 6^ e ultima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 e 'Tuttosport' oggi in edicola ha ipotizzato la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per il match in Inghilterra .

Newcastle-Milan, la possibile formazione di Pioli

In porta, davanti a Mike Maignan, difesa obbligata. Da destra a sinistra, infatti, giocheranno Davide Calabria, Fikayo Tomori, Theo Hernández e Alessandro Florenzi. Non recupererà Simon Kjær, che non ha ancora sostenuto un allenamento in gruppo. Non sarà utilizzabile, poiché non in lista UEFA, neanche Jan-Carlo Simic. Forse Pioli potrebbe aggregare ai rossoneri, per la panchina, Clinton Nsiala-Makengo da affiancare a Davide Bartesaghi.