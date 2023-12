Milan-Monza, Simic: “Gol? Un sogno. Mi ispiro a Maldini”

"Il mister e lo staff mi ha preparato bene. Stavo lavorando molto duro. Contento di aver esordito e segnato col Milan. La maglia la regalo ai miei genitori".

Su quello che ha provato dopo il gol: "Ero pronto da tutta la settimana. Il mister mi aveva preparato. Dopo il gol non lo so, non ho sentito niente. 5 minuti dopo ero già dentro la partita a fare il mio e non fare".

"Dedico la partita e i gol ai miei genitori, che mi hanno aiutato molto per essere sempre sul pezzo. Secondo me la famiglia è la cosa più importante per un giocatore, sono contento. Loro erano molto emozionati".

Sui compagni: "Tutti mi hanno aiutato. Kjaer, Giroud e Florenzi, erano tutti felici. I pasticcini li devo pagare".

A chi si ispira: "Mi ispiro a Maldini, era il mio idolo. Vedevo i suoi video".

