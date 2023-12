Pagelle Milan-Monza 3-0: Reijnders fenomenale, Maignan disumano

PAGELLE MILAN-MONZA - Inizio devastante del Milan, che nei primi dieci minuti ha tre palle gol nitide e ne sfrutta una, con Reijnders che salta tutti e buca il portiere. Poi il Milan continua a giocare e attaccare, ma l'infortunio di Pobega sembra quasi quello di Thiaw col Dortmund per impatto psicologico. Stavolta la squadra cala, ma reagisce gestendo e abbassandosi, per poi tornare ad attaccare. Due tiri di Florenzi impegnano Di Gregorio e poi arriva il gol proprio di Simic, all'esordio. Primo tempo con doppio vantaggio strameritato. Nella ripresa continua a giocar bene la formazione rossonera, creando vari pericoli. Ma all'ora di gioco è Maignan a compiere un'altra parata assurda sigillando il doppio vantaggio. Ancora vari pericoli con Di Gregorio sugli scudi, ma poi arriva la perla: il terzo gol di Okafor è qualcosa di meraviglioso. Forse la tassa da pagare per l'ennesimo suo infortunio poi. Uniche note stonate di oggi.