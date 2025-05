Milan-Monza, silenzio di Conceicao: il tecnico non parlerà in conferenza post partita

Il Milan si avvicina alla conclusione della stagione e l'attenzione si sposta non solo sul campo, ma anche fuori, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni ufficiali. Prima del fischio finale dell'ultima giornata, giunge una notizia che potrebbe lasciare i tifosi con qualche interrogativo: Sergio Conceicao non parlerà in conferenza stampa post partita .

Milan-Monza, Conceicao non parlerà nel post partita

Questa decisione, come anticipato da Martin Sartorio, significa che l'allenatore rossonero non incontrerà i giornalisti al termine dell'incontro. La ragione di questa assenza dalla sala stampa non è stata specificata, ma non è insolito che in determinate situazioni, o in caso di squalifiche (come a volte accaduto in passato), la comunicazione venga gestita diversamente.