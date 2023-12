Milan-Monza, Pioli: “L’obiettivo è entrare tra le prime 4. Pobega e Okafor…”

Sull'esordio con gol di Simic: "Per fortuna fa parte del calcio. Viviamo grande emozioni e grandi delusioni, come quella dell'altra sera e di questa mattina. Siamo felici per lui ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Dobbiamo continuare così".

Sul modo di difendere: "L'idea era di tutelare le caratteristiche dei giocatori che avevamo in campo. Soprattutto per il modo di attaccare del Monza abbiamo dovuto difendere in maniera più compatta".

Sugli infortuni: "Pobega sembra un problema all'anca mentre Okafor un crampo da fatica, sembra. Ha appena recuperato da un problema all'altra gamba".

Sull'obiettivo: "Dobbiamo guardare noi stessi, fare il massimo ogni giorno e la prossima partita giocheremo contro una squadra che darà il massimo. L'obiettivo è entrare nei primi quattro e dobbiamo continuare a vincere le partite".

Reijnders ha detto che crede al primo posto: "I miei giocatori fanno bene a crederci. Io credo nelle loro potenzialità, ma credo che il nostro prossimo obiettivo è la Salernitana".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.