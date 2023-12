Milan-Monza, Palladino: “Complimenti a loro. Pioli è un grande allenatore”

"Il percorso dell’anno scorso è stato bellissimo e complicato, quest’anno mi piace la personalità della squadra e dobbiamo dare il nostro meglio ogni giorno per migliorare. Pioli è un grande allenatore, io sono il più giovane in Serie A e ho sempre da imparare. Non credo che il sistema di gioco del Milan ci abbia sorpreso perchè lo hanno già fatto in passato. Più che altro il loro primo gol è stato un po’ rocambolesco e c’è rammarico. Pochi gol? Devo trovare soluzioni diverse, arriviamo tanto e con tanti giocatori in area, devo trovare la chiave giusta per risolvere il problema. Le grandi squadre, quando hanno bisogno di fare punti, riescono ad indirizzare le partite, come oggi. Galliani ci teneva, volevamo regalargli una gioia, non ci siamo riusciti ma lui è un grande e a fine partita ci ha fatto i complimenti per la prestazione".