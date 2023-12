Milan-Monza, Palladino: “Colombo può diventare un grande. Maignan miracoloso”

Sui gol presi all'inizio : "Con le big prendiamo sempre gol all'inizio. Non deve succedere. Ovvio che diventa tutto più complesso, serve lavorare".

Su come si migliora : "Curando i dettagli, sapevamo che il Milan potesse entrare centralmente. Non dovevamo partire così. Dovevamo essere più incisivi".

Sulla sfida con la Fiorentina : "Analizzeremo tutto. Abbiamo fatto errori, ma abbiamo fatto anche bene in attacco. Maignan ha fatto un miracolo su Colpani. Siamo consepoveli del fatto di affrontare tutte le partite con la giusta mentalità".

Su Colombo : " A mio avviso può diventare un grande attaccante . Dev'essere più incisivo, ma sa fare giocare la squadra. Dobbiamo metterlo nelle giuste condizioni, lavora tanto, anche in allenamento, sono sicuro che farà bene".

