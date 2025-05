Milan-Monza, Montolivo: “Lo sguardo dei tifosi è rivolto già a lunedì”

Il Milan ha ufficialmente chiuso la sua stagione con una vittoria per 2-0 sul Monza , ma la serata di San Siro è stata tutt'altro che positiva e festosa. I riflettori erano puntati non tanto sul campo, quanto sull'onda lunga della contestazione iniziata nel pomeriggio a Casa Milan e proseguita sugli spalti.

Milan-Monza vittoria nel silenzio, Montolivo: "Difficile chiedere di più"

Per i primi 18 minuti di gioco, i cori di protesta si sono levati potenti, poi la Curva Sud ha abbandonato lo stadio. Un anno da dimenticare per i rossoneri si è così concluso in un silenzio carico di significato. Al termine della gara, negli studi di Sky Sport 24, l'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo ha commentato la situazione: