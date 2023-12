Milan-Monza, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’

Palleggio e azioni offensive manovrate: le basi del gioco di Palladino — Sin dal suo approdo sulla panchina del Monza, nella 7ª giornata dello scorso campionato, Raffaele Palladino ha voluto dare un'impronta chiara alla sua squadra, che si fonda su alcuni principi ormai interiorizzati dai giocatori biancorossi. Il Monza è una formazione che fonda il suo gioco sul palleggio, continuato, insistito, per trovare poi spazio in proiezione offensiva. Il fraseggio che Palladino chiede ai suoi giocatori non è fine a sé stesso, se solo si pensa alle 51 volte in cui il Monza è arrivato con il pallone in area di rigore avversaria al termine di azioni di almeno 10 passaggi di fila, un dato in cui solo l'Inter (55) ha fatto meglio in questo campionato.

Ovviamente questo tipo di gioco non può prescindere dalla qualità dei "palleggiatori" del Monza, non così distante da quella dei rossoneri in termini di precisione. Infatti, Milan e Monza sono due delle quattro squadre con la più alta percentuale di passaggi riuscitinella Serie A 2023/24: 86.4% per i brianzoli, 86.2% per i rossoneri, dietro soltanto a Napoli e Inter (87% entrambe). Il palleggio di entrambe le squadre, inoltre, predilige un gioco palla a terra, senza ricorrere in maniera prioritaria ai palloni alti. Il Monza conta solo 178 cross tentati su azione, appena tre in più rispetto al Milan, e solo sei squadre hanno un dato inferiore nel torneo in corso.

Di Gregorio a tratti insuperabile, Colpani re degli inserimenti e occhio a Colomb — Nel prossimo derby lombardo il Milan dovrà fare i conti con la quarta difesa meno battuta del campionato. Il Monza ha subito solo 14 gol finora, soltanto Inter (sette), Juventus (nove) e Bologna (12) hanno fatto meglio in questo campionato. Tra le motivazioni alla base delle poche reti incassate dai brianzoli occupa un peso specifico Michele Di Gregorio, nel pieno della sua consacrazione e spesso autore di interventi degni di lode. Un dato eloquente circa la qualità della stagione del portiere del Monza riguarda i "gol evitati", che secondo il modello degli Expected Goals sono ben 4.91 in questo campionato, valore dato dalla differenza tra i gol attesi secondo gli xG (17.91) e le reti subite (13). Nessun portiere nella Serie A 2023/24 ha evitato così tante reti.

Restando in tema di giocatori in evidenza in questi primi mesi di Serie A, una menzione speciale spetta ad Andrea Colpani, spesso letale con i suoi inserimenti senza palla. Il fantasista del Monza è il centrocampista che ha realizzato più gol tra quelli che hanno segnato il 100% delle proprie reti su azione in questo campionato (6/6). Tra gli avversari di turno ci sarà anche un prodotto del vivaio rossonero, Lorenzo Colombo, che a differenza del suo compagno di squadra Colpani, ha segnato tutte le sue reti in questo campionato lontano da casa, trovando la rete al Mapei Stadium ad ottobre e una doppietta a novembre al Bentegodi. Il Meazza, stadio tra l'altro del suo esordio in Serie A, sarà sicuramente un palcoscenico suggestivo e allettante per il centravanti classe 2002. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Capitolo difensore. Occhi su Hincapié, ma...

