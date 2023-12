Calciomercato Milan – Capitolo difensore: occhi su Hincapié, ma…

Manca sempre meno al calciomercato invernale che potrebbe essere molto importante per il Milan . I rossoneri, dopo una prima parte di stagione falciadiata dagli infortuni, dovranno per forza di cose cercare almeno un paio di difensori. Sono tanti i nomi che si stanno facendo in questi giorni. Dalla Germania, voci su un possibile nuovo obiettivo. Ecco i rumor.

Calciomercato Milan, piace Hincapié, ma...

Milan e Roma continuano la caccia a un difensore centrale. Secondo quanto racconta la Bild, i due club avrebbero messo gli occhi anche su Hincapié, classe 2002 del Bayer Leverkusen. Un colpo di calciomercato che sarebbe molto difficile. Sul giocatore ci sarebbe anche il Newcastle e si potrebbe scatenare un'asta. Hincapié ha una clausola altissima da 70 milioni, al momento fuori portata per il calciomercato del Milan. Per questo tutte le squadre dovranno trattare col Bayer se vorranno chiudere il colpo in difesa.