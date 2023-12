Probabili formazioni Milan-Monza: ballottaggio Bennacer/Pobega. In difesa…

Nella giornata di domani, domenica 17 dicembre , alle ore 12:30 , il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Monza di Palladino . I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per ripartire in campionato dopo la brutto sconfitta di Bergamo. Ecco le probabili formazioni dei rossoneri e dei biancorossi, secondo le ultime da 'La Gazzetta dello Sport' e da 'Sky Sport'.

Milan-Monza, le probabili formazioni

Il Milan si prepara alla partita con altri dubbi. Secondo quanto riporta Sky Sport, Pioli sarebbe tentato da Pobega a centrocampo. Al momento, infatti, ci sarebbe un ballottaggio tra lui e Bennacer per sostituire Musah che non ci sarà. In difesa torna Kjaer, ma per la rosea, dovrebbe partire dalla panchina al posto suo Simic. In avanti possibile opportunità per Jovic, ma per La Gazzetta al momento Giroud sarebbe in vantaggio. Al suo fianco Chukwueze e Leao.