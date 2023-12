Milan, derby Primavera. Abate punta su Camarda e Zeroli. In difesa…

Alle ore 11:00 andrà in scena il derby Primavera tra l'Inter e il Milan. Per Abate le carte Zeroli e Camarda, in difesa emergenza. L'analisi

Il Milan si prepara per la partita contro il Monza, per Pioli una gara molto importante. I rossoneri dovranno riprendersi dopo la pesante e brutta sconfitta di Bergamo contro l'Atalata. Non solo la 'prima' squadra. Domani sarà una giornata cruciale anche per la Primavera di Ignazio Abate. Alle ore 11:00 andrà in scena il derby Primavera tra l'Inter e il Milan. Le due squadre sono appaiate in campionato: la squadra di Stankovic è prima a 27 punti, il Milan dietro a 26. Chi vince, quindi, sale in testa alla classifica e si prenderà la gloria in città. Ma come potrebbe vincere il Milan di Abate?

Milan, verso il derby con l'emergenza difesa — Abate, infatti, dovrà pensare molto bene a come muoversi in difesa. Perché? Perché Pioli ha bisogno di almeno un paio di suoi giocatori per la sfida contro il Monza. Simic (che potrebbe partire titolare) e Jimenez, primo cambio per Florenzi. Due assenze importantissime per il Milan Primavera. A loro posto dovrebbero giocare Paloschi e Magni. Senza Simic il Milan ha spesso fatto molta fatica e 'perderlo' nel derby contro l'Inter potrebbe essere una brutta botta. Vedremo se la fase difensiva rossonera soffrirà, cosa accaduta spesso senza il colosso della Primavera. E a centrocampo e in attacco.