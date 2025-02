Milan, Marchegiani su Conceicao: “Secondo me ha questa sua strategia”

Sabato sera, a 'San Siro', il Milan di Sergio Conceicao ha superato per 1-0 l' Hellas Verona di Paolo Zanetti nella 25^ giornata della Serie A 2024-2025 . Decisivo, al 75' , il colpo di testa a porta vuota di Santiago Giménez dopo la bella azione ispirata dalla triangolazione tra Rafael Leão e Álex Jiménez , rifinita dall'assist del portoghese per il secondo gol rossonero del 'Bebote'.

Negli studi di 'Sky Calcio Club', dopo Milan-Verona, Luca Marchegiani, ex portiere di Torino, Lazio, Chievo Verona e Nazionale Italiana, oggi opinionista per la nota emittente televisiva, ha parlato proprio di Conceicao. Elogiando, in particolare, il modo in cui il tecnico lusitano del Milan, classe 1974, gestisce le sostituzioni a partite in corso. Risultate decisive, per esempio, sia ad Empoli sia proprio contro gli scaligeri di Zanetti.