Grande soddisfazione da ambedue le parti, visto che il Milan non ha mai voluto privarsi del suo numero 16, e il giocatore, al contempo, si è sempre trovato bene in rossonero. Ha sondato in passato, sì, qualche squadra all'estero (il Bayern Monaco si era interessato), ma non ha mai iniziato una trattativa vera e propria.

Nonostante le papere, grande fiducia del Diavolo nel portiere

Anzi, Maignan ha sempre ritenuto il Milan la squadra più idonea per proseguire la propria carriera. Anche per questo, il Diavolo, sebbene 'Magic Mike' stia vivendo un 'momento no', vuole ribadirgli ulteriore fiducia con il rinnovo del contratto. Non c'è papera contro Cagliari o Feyenoord che tenga: avanti insieme, per il bene di tutti. Manca, di fatto, soltanto l'ufficialità.