'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul Milan di Sergio Conceicao , ricordando come, lo scorso 30 dicembre 2024 , l'allenatore portoghese abbia rilevato il suo connazionale Paulo Fonseca sulla panchina rossonera con una sola, grande missione.

Milan, con Conceicao più continuità in campionato

Ovvero, quella di recuperare terreno in campionato, tentando la qualificazione alla Champions League 2025-2026. Quando è arrivato Conceicao, il Milan aveva 27 punti, era a - 8 dalla Fiorentina quarta in classifica. L'ex Porto è partito subito vincendo la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, contro le rivali storiche Juventus e Inter. Poi, ha proseguito la rincorsa in Serie A.