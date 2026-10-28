Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan, guidato dal lusitano Rúben Amorim, si presentava all'appuntamento con 18 punti sui 24 disponibili
Milan-Bologna 2-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Bologna, le parole di Maignan
"Abbiamo perso perché il Bologna ha fatto meglio di noi. Peccato perché volevamo vincere, avevamo preparato un piano per questa gara, ma non l'abbiamo messo in campo. Ne parleremo domani, ma giochiamo tanto e quindi non dobbiamo tenere questa negatività. Ovviamente siamo delusi per non aver vinto davanti ai nostri tifosi, ora dobbiamo pensare a tornare subito a vincere".
Sui gol subiti
"Dobbiamo crescere su questo aspetto, lo sappiamo. In questo momento abbiamo di più la palla e siamo più vulnerabili nelle ripartenze".
Sul derby
"Non dobbiamo perdere la testa perché abbiamo perso. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato, il Bologna ha fatto meglio e dobbiamo capire perché".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Serie A: news e risultati
Modrić dopo Milan-Bologna: "Brutta sconfitta, ma meritata. Gli infortuni? Non devono essere un alibi"
Conferenze stampa
Milan-Bologna, Amorim lancia l'allarme: "Non ho riconosciuto la squadra"
Conferenze stampa
Milan-Bologna, Maignan sicuro: "I bilanci si fanno alla fine"
Milan sui Social
Milan devastato dal Bologna, rivolta social dei tifosi: "Chiamate Conte, campionato finito a ottobre"
Pagelle Milan
Pagelle Milan-Bologna 2-4: Cisse doppietta, male in tanti
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti